Лавров отшутился в ответ на вопрос о саммите Путина и Байдена

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкен пошутил насчет встречи глав государств.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкен пошутил насчет встречи глав государств.

Журналисты спросили Лаврова, дала ли Россия добро на встречу лидеров двух стран. Он отметил, что Москва это не таможня, чтобы "давать добро".

Лавров назвал разговор с американским коллегой полезным. Он напомнил, что встреча состоялась по итогам апрельского телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джозефа Байдена. Лавров выразил надежду, что президенты определят дальнейшие пути общих усилий по исправлению "явно нездоровой" ситуации в отношениях стран.

Накануне Блинкен в интервью исландскому информационному агентству RUV заявил, что саммит лидеров России и США может состояться в ближайшие недели. Соответствующее заявление он сделал перед встречей с Лавровым.