Блинкен заявил о возможности встречи Путина и Байдена в ближайшее время

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о возможности провести встречу американского президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о возможности провести встречу американского президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.

Встреча и переговоры лидеров стран может состояться в ближайшие недели. Такое заявление сделал глава Госдепа США в эфире телеканала RUV еще до встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Я с нетерпением жду встречи с министром иностранных дел [РФ]. Нам многое предстоит обсудить, и, в частности, вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели, поэтому я считаю, что мы хотели бы поговорить об этом и убедиться в том, что мы оба понимаем, какие вопросы каждый из них хотел бы поднять, когда они встретятся", — сказал он.

Второй телефонный разговор с момента вступления Байден на новую должность прошел 13 апреля. Инициатором переговоров выступил Вашингтон. В ходе общения глава Белого дома предложил российскому президенту встретиться в ближайшие месяцы.