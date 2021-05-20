Гривач указал США на проигрыш РФ и Европе в борьбе за "Северный поток — 2"

России и Евросоюзе удалось выиграть раунд у США в борьбе за "Северный поток — 2". На это указывает отказ Вашингтона вводить новые санкции против компании-оператора трубопровода.

России и Евросоюзе удалось выиграть раунд у США в борьбе за "Северный поток — 2". На это указывает отказ Вашингтона вводить новые санкции против компании-оператора трубопровода.

Об этом заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он напомнил, что Россия, как и 40 лет назад, доказала, что в силах реализовать сложный проект собственными силами, несмотря на санкции.

"Это похоже на большую совместную победу России и ЕС, технологическую и дипломатическую", — цитирует РИА Новости Гривача.

В то же время он отметил, что Вашингтон полностью отступать не собирается, поэтому Москве "нельзя расслабляться". Однако "данный раунд США проиграли, и они это знают".

В среду на страницах агентства Bloomberg появилась информация о том, что администрация американского лидера Джо Байдена не согласовала новые санкции против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG.