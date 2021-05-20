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3:47   20 Мая 2021
Экономика

Счетная палата РФ заявила о рисках в связи с импортом стратегического сырья

Счетная палата РФ заявила о рисках в связи с импортом стратегического сырья

Управление государственным фондом недр в России происходит недостаточно эффективно, говорится в докладе Счетной палаты,

Низкий уровень воспроизводства дефицитных и стратегических полезных ископаемых свидетельствует о недостатках в управлении. Если данный показатель в 2018 году составлял 63 процента, то в 2020 — 32 процента. Два года назвал уровень исполнения бюджетных назначений по геологоразведке составил 79 процентов, а в минувшем — 72 процента.

Авторы отчета отметили, что отсутствие комплекса мер по импортозамещению дефицитных стратегических видов минерального сырья создает риски для национальной безопасности России. Это опасно в условиях неопределенности внешнеполитической ситуации.

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