Зампред ЦБ РФ рассказал о дизайне новых банкнот

Крупные контрастные цифры, надписи и рельефные метки появятся на новой банкноте номиналом 100 рублей, заявил куратор наличного денежного обращения, зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев.

Крупные контрастные цифры, надписи и рельефные метки появятся на новой банкноте номиналом 100 рублей, заявил куратор наличного денежного обращения, зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев.

Новые купюры оригинальны и существенно отличаются от банкнот Еврозоны, сообщил он. Ассоциации с евро могут возникнуть только из-за наличия крупных цифр и более яркого цветового оформления.

"Это — общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами", — сообщил представитель ЦБ в беседе с "Российской газетой".

Новая банкнота в целом по цвету будет похожа на нынешние 100 рублей. Однако оттенок будет отличаться, заявил он.

Новые 100 рублей поступят в обращение в 2022 году, их дизайн уже утвердил совет директоров Банка России. Они станут первыми в ряду обновленных банкнот шести номиналов.