2:34 20 Мая 2021Политика
Москва готова решить вопросы относительно работы дипмиссий России и США
Москва будет готова "разгрести завалы", касающиеся работы дипмиссий России и США, которые остались от предыдущих американских администраций.
Москва будет готова "разгрести завалы", касающиеся работы дипмиссий России и США, которые остались от предыдущих американских администраций.
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил готовность "разгрести завалы" на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Переговоры проходят в рамках министерской встречи Арктического совета.
"Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций Соединенных Штатов, в том, что касается функционирования дипмиссий США в России и российской в США", — заявил Лавров.
Он отметил, что без нормальных условий работы дипломатов будет подрываться само значение дипломатии. Россия при это готова к открытому обсуждению любых вопросов, не забывая о взаимоуважении.