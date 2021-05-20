Москва готова решить вопросы относительно работы дипмиссий России и США

Москва будет готова "разгрести завалы", касающиеся работы дипмиссий России и США, которые остались от предыдущих американских администраций.

Москва будет готова "разгрести завалы", касающиеся работы дипмиссий России и США, которые остались от предыдущих американских администраций.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил готовность "разгрести завалы" на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Переговоры проходят в рамках министерской встречи Арктического совета.

"Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций Соединенных Штатов, в том, что касается функционирования дипмиссий США в России и российской в США", — заявил Лавров.

Он отметил, что без нормальных условий работы дипломатов будет подрываться само значение дипломатии. Россия при это готова к открытому обсуждению любых вопросов, не забывая о взаимоуважении.