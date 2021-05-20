Блинкен заявил о пользе стабильных отношений США и России для всего мира

Стабильные и предсказуемые отношения США и России стали бы полезны не только для двух стран, но и для всего мира. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Стабильные и предсказуемые отношения США и России стали бы полезны не только для двух стран, но и для всего мира. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Сегодняшняя встреча в Арктическом совете, в рамках которого США и Россия сотрудничали в прошлом, дает надежду на продолжение хороших отношений между двумя странами. Об этом Блинкен рассказал в столице Исландии, где проходит первая личная встреча Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

По словам Блинкена, интересы России и США совпадают во многих сферах. Страны могут улучшать взаимодействие на основании таких сфер, как борьба с пандемией коронавируса, изменением климата и другими важными темами, отметил глава внешнеполитического ведомства США.