Фильм "Турист" о работе российский инструкторов в ЦАР показали на НТВ

Релиз кинокартины "Турист", которая рассказывает о работе российских инструкторов в ЦАР, состоялся в эфире телеканала НТВ.

Релиз кинокартины "Турист", которая рассказывает о работе российских инструкторов в ЦАР, состоялся в эфире телеканала НТВ.

Зрители, которым посчастливилось увидеть фильм, отмечают, что кинолента получилась потрясающей, сообщает ФАН. Сюжет фильма основан на реальных событиях, которые произошли на территории Центральноафриканской Республики в конце 2020 года. В тот момент активизировались банды из конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены", который собрал бывший президент Франсуа Бозизе. Причиной этого стали всеобщие выборы в стране.

Банды совершали попытки сорвать выборы и пытались осуществить госпереворот в республике. Но качественная работа национальной армии (FACA), которую подготовили российские специалисты, помешала боевикам осуществить их планы.

Сюжет рассказывает историю российского инструктора, который носит позывной Турист. Он прилетел в ЦАР, чтобы поделиться тактическими знаниями с военнослужащими FACA. Через какое-то время он резко попадает в центр конфликта, который набирает силу, и ему приходится взять в руки оружие, чтобы предоставить защиту мирным гражданам республики.

Это единственное, что отличает фильм от реальности. Российские инструкторы, которые работают в ЦАР, находятся на территории государства по приглашению законного правительства и с ведома Совбеза ООН. Россияне не принимают участия в боевых действиях. Они просто обучают и консультируют военнослужащих FACE.

Картина "Турист" стала уникальным событием для российского кинематографа. Во-первых, над фильмом трудилась совместная творческая команда из России и ЦАР. В съемках боевика приняли участие примерно 700 африканских актеров. Во-вторых, между событиями, которые стали фундаментом для картины, и его прокатом прошло всего несколько месяцев.

До этого момента еще никто не занимался съемками художественных картин о ЦАР. Центральноафриканская премьера прошла 14 мая в столице республике — городе Банги. Местные жители с восторгом встретили фильм. Примерно 70 000 зрителей посмотрели картину всего за два первых дня проката.

Военному писателю Алексею Суконкину, который находится во Владивостоке, удалось увидеть фильм раньше жителей европейской части России. Он утверждает, что в картине видна работа грамотных консультантов, из-за чего события, которые показываются на экране, выглядят очень достоверно.