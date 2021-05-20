Фильм "Турист" впервые показали на телеканале НТВ

Кинолента российского режиссера Андрея Батова впервые была представлена российским зрителям.

Кинолента российского режиссера Андрея Батова впервые была представлена российским зрителям.

Что касается Центральноафриканской Республики, то там фильм показали еще 14 мая — премьера прошла на центральном стадионе в столице страны — Банги. Местные жители положительно оценили картину после ее просмотра.

Главные роли в фильме "Турист" исполнили Алексей Шевченков, Евгений Терских, Александр Барановский и другие известные в России актеры. В фильме повествуется о событиях, произошедших в ЦАР в конце прошлого года, когда в стране проходили всеобщие выборы. По сюжету, российские инструкторы занимаются подготовкой местной армии, однако в один момент на них нападают бандиты. В итоге россиянам приходится встать перед непростым выбором.