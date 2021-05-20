Бразильского мэра оштрафовали за появление в баре без маски

Глава городской администрации Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес оштрафован за появление в общественном месте без маски. Этой информацией поделилась в среду радиостанция "Жовен пан".

Глава городской администрации Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес оштрафован за появление в общественном месте без маски. Этой информацией поделилась в среду радиостанция "Жовен пан".

Радиостанция утверждает, что Паес заплатил 562 реала (примерно 110 долларов) после появления в мае в баре. В общественном месте он пел самбу, а компанию ему составили другие посетители. Об этом инциденте узнал местный адвокат и сообщил в прокуратуру. Юрист требовал оштрафовать главу городской администрации.

"Сам факт того, что мэр поет в баре, — уже повод для скопления людей, а этого сейчас делать не стоит", — сообщил градоначальник.

Паес тогда принес свои извинения горожанам за это происшествие и признался, что такое поведение недопустимо во время пандемии. По информации "Жовен пан", штраф был оплачен 10 мая, когда его и выписали.