ХАМАС и Израиль могут прекратить перестрелки в течение 24 часов

Власти Израиля и движение ХАМАС в течение суток могут подписать соглашение о прекращении огня.

Власти Израиля и движение ХАМАС в течение суток могут подписать соглашение о прекращении огня.

Соответствующее заявление сделал исполнительный секретарь Центрального комитета движения ФАТХ Джибриль Раджуб в интервью саудовскому телеканалу Asharq.

Соглашение о прекращении огня между контролирующим сектор Газа движением ХАМАС и властями Израиля может быть достигнуто в течение 24 часов. Об этом заявил в среду исполнительный секретарь Центрального комитета движения ФАТХ Джибриль Раджуб. Он объяснил, что усилия арабских стран по координации со сторонами увенчались успехом. Результатом этих действий стал и проект соглашения. Оно может вступить в силу в течение 24 часов.

"Мы ожидаем, что текущие бои прекратятся в ближайшие часы", – добавил Раджуб.

Сегодняшнее обострение конфликта, по его словам, "создало новую реальность и ситуация не будет такой, как 10 дней назад". Ранее высокопоставленная делегация из Египта посетила Рамаллу для обсуждения нюансов будущего соглашения.