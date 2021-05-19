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23:16   19 Мая 2021
Происшествия

Бывшая госслужащая из Улан-Удэ найдена мертвой с пакетом на голове в Москве

Бывшая госслужащая из Улан-Удэ найдена мертвой с пакетом на голове в Москве

Тело бывшей госслужащей из Улан-Удэ Аллы Пронькиной, чье заказное убийство было предотвращено в 2007 году нашли в Москве около водоема.

Следователи уже выясняют причины и обстоятельства загадочной смерти женщины. В 2007 году на нее готовили покушение, когда она работала в юридическом отделе Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора РФ по РБ. Об этом информирует Telegram-канал "112".

Тогда заказчиками стали ее же коллеги, решившие отомстить женщине за увольнение. Сегодня тело госслужащей найдено с пакетом на голове. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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#москва #смерть #улан-удэ

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