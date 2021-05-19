Кадыров рассказал о своем участии в предстоящих выборах главы Чечни

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил о скором решении об участии в выборах главы республики, проведение которых запланировано на сентябрь текущего года.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил о скором решении об участии в выборах главы республики, проведение которых запланировано на сентябрь текущего года.

По словам руководителя региона, он примет решение только после изучения общественного мнения.

"Я заявил, что не определился, буду ли участвовать в выборах. Окончательное решение приму после изучения общественного мнения. Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы", — говорится в сообщении Кадырова, опубликованном в его "ВКонтакте".

Глава региона заявил, в ходе Единого дня голосования в Чеченской республике планируется избрать руководителей трех уровней – федерального, регионального и муниципального.

"Это очень важный день для будущего республики и всей России. Поставил задачу перед всеми структурами власти тесно сотрудничать с Избиркомом", — резюмировал Рамзан Кадыров.

Напомним, действующий лидер Чечни возглавляет республику с 2007 года. На последних выборах, которые состоялись 18 сентября 2016 года, его поддержали более 97% голосов.