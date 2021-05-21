Испанская газета высмеяла попытку Мадрида обвинить РФ в каталонском референдуме

После трехлетнего безуспешного расследования Испания была вынуждена закрыть уголовное дело, в рамках которого на Россию пытались возложить ответственность за проведение референдума о независимости Каталонии.

После трехлетнего безуспешного расследования Испания была вынуждена закрыть уголовное дело, в рамках которого на Россию пытались возложить ответственность за проведение референдума о независимости Каталонии.

Об этом пишет местное издание Público, отмечая, что дело о поддержке Россией каталонский сепаратистов, как выяснилось, основывалось на голословных обвинениях небезызвестной компании Bellingcat, которая также является основным поставщиком обвинений в адрес Москвы со стороны Чехии и Великобритании. И в итоге испанский судья велел сдать в архив большую часть этих завиральных обвинений.

На протяжении трех лет испанские чиновники и журналисты повторяли не подкрепленные никакими доказательствами слухи о том, что Россия якобы собиралась поддержать деньгами и войсками проведенный в 2017 году незаконный референдум о независимости Каталонии. Рассказывая о закрытии этого дела, газета Público отмечает юмористическую сторону ситуации, забывая упомянуть о том, что Испании следовало бы извиниться перед Россией.

История о русской разведке, дергающей за ниточки марионеточное движение за независимость Каталонии, могла бы лечь в основу для мультипликационного бестселлера, пишет автор материала.

«При этом (президент РФ Владимир) Путин, (лидер движения за независимость Каталонии Карлес) Пучдемон, (экс-глава правительства Испании Мариано) Рахой и другие могли бы предстать в нем во плоти, как есть на самом деле, делая то, что делают, и говоря то, что говорят», — рассуждает журналист Público.

По его словам, всю историю движения за независимость Каталонии лучше всего рассказывать именно в форме мультфильма, тем более, что создателям такого мультика даже не пришлось бы дублировать персонажей. При чем мультфильм мог бы выйти в прокат под названием «Гадкий я 4: мой любимый русский злодей», ведь имя главного героя – Грю – неслучайно так сильно походе на ГРУ (главное разведывательное управление), которым годами запугивают жителей Запада.

«Разве что надо получить разрешение Universal, ведь эта франшиза им принадлежит», — отмечает испанский журналист.

Напомним, референдум о независимости Каталонии от Испании состоялся 1 октября 2017 года, однако Мадрид признал его незаконным и отказался принимать во внимание результаты голосования.

В 2019 году Национальная полиция Испании начала расследование уголовного дела по факту якобы имевшего место присутствия в Каталонии российских агентов за несколько месяцев до проведения незаконного референдума о независимости региона, и их контактов с лицами, причастными к организации голосования.

18 мая 2021 года Прокуратура Испании потребовала закрыть это дело и передать все его материалы в архив Национальной судебной коллегии в связи «с отсутствием доказательств совершения преступления».