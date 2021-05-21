Журавский: не за такого Зеленского голосовали украинцы два года назад

Спустя два года после победы на выборах украинский президент Владимир Зеленский разочаровал тех, кто поверил его предвыборным обещаниям и отдал за него свой голос.

Спустя два года после победы на выборах украинский президент Владимир Зеленский разочаровал тех, кто поверил его предвыборным обещаниям и отдал за него свой голос.

Об этом в эфире украинского телеканала «Первый Независимый» заявил киевский правовед и политический деятель, народный депутат трех созывов Верховной рады Виталий Журавский, который напомнил о состоявшейся 20 мая 2019 года инаугурации Владимира Зеленского.

Зеленский, уступая в должность главы государства, обратился к украинцам с эффектной речью и дал множество обещаний, однако спустя два года стало ясно, что он ничем не лучше своего предшественника Петра Порошенко, отметил экс-депутат.

«Я не за Порошенко и всегда был против него. А теперь уже и против Зеленского», — заявил Журавский.

По его словам, украинские власти имеют все необходимое, чтобы сделать Украину процветающей страной и обеспечить населению достойную жизнь. Однако именно власти не хотят этого.

Например, объяснил правовед, власти Украины могли бы установить в стране фиксированную цену на топливо. Кубометр газа может стоит от 2,5 до 3,5 гривен, так как местное предприятие «Укргаздобыча», в среднем, начиная с 2014 года, добывает по 18-19 миллиардов кубометров газа, а для того. Чтобы обеспечить потребности украинцев достаточно 15 миллиардов кубометров голубого топлива.

«"Укргаздобыча" — наша компания, и можно этот газ отпускать именно по этой цене. Хотел бы напомнить, что тот режим, против которого выступал Порошенко, а сейчас выступает Зеленский, — режим Януковича — (тогда) один куб газа был 72 копейки. А сейчас 10–15 гривен за один куб», — напомнил эксперт.

Завышенная цена на газ, продолжил объяснять Журавский, влечет за собой подорожание всей выпускаемой на Украине продукции, включая и товары первой необходимости. Кроме того, постоянно растет стоимость электроэнергии, горячей воды, отопления. Таким образом, Украина, вместо того, чтобы закончить эпоху бедности, вступила в эпоху тотальной нищеты, подчеркнул правовед.

Согласно официальным данным, добавил Журавский, за 2020 год сотня богатейших украинцев стала богаче еще на 42%, а две трети жителей Украины при этом были вынуждены выживать за чертой бедности – менее чем на пять долларов в день.

И такое положение дел в стране, конечно, не может вызывать одобрения действий президента Зеленского, заявил экс-депутат.

Еще во время предвыборной гонки, в начале 2019 года, Владимир Зеленский обещал избирателям вдвое снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Но за время его президентства тарифы продолжают неудержимо расти, а вместе с ними растут и долги украинцев. При этом против украинцев-неплательщиков могут применяться различные карательные меры – вплоть до блокировки его счетов, изъятия имущества и ограничения выезда за границу.

Помимо поголовного обнищания украинцев, в стране при президентстве Зеленского началось «тотальное наступление на оппозицию», продолжает Журавский.

На Украине, по его словам, устанавливается «диктатура Зеленского», судебная ветвь власти оказалась полностью заменена пиар-компанией, а СНБО получил возможность без суда и следствия назначать неугодных виновными, преследовать бизнесменов, лишать журналистов работы и ликвидировать лицензии популярных телеканалов, как это произошло с каналами ZIK, NewsOne, «112 Украина».

И если раньше незаконные решения СНБО мог отменить Конституционный суд Украины, напомнил Журавский, то при Зеленском работа КСУ оказалась заблокирована.

«Разве мы за такого Зеленского голосовали?», — задался экс-депутат риторическим вопросом.

В Конституции Украины, добавил Журавский в заключение, есть 15-я статья, которая гарантирует жителям страны идеологическое, политическое и экономическое разнообразие и свободу политической жизни. Однако на практике, Зеленский устроил показательную расправу над лидером оппозиционной партии Виктором Медведчуком – человеком, не поддерживающим политический курс властей. Но этот политический курс не поддерживает не один только Медведчук, его не поддерживают 80% украинцев, и по логике нынешних киевских властей, все эти люди заслуживают уголовного преследования, подчеркнул эксперт.