Леонков: в России готовы к тому, что у Запада появится гиперзвуковое оружие

Пока США не демонстрируют видимых успехов, предваряющих появление у Америки собственной гиперзвуковой ракеты средней дальности.

Пока США не демонстрируют видимых успехов, предваряющих появление у Америки собственной гиперзвуковой ракеты средней дальности.

Об этом заявил военный эксперт, редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя в беседе с газетой «Взгляд» сообщения о том, что американская армия может в скором времени получить гиперзвуковую ракету средней дальности с плавающей боеголовкой – LRHW, которая позволит Штатам нанести удар по РФ.

Ракету LRHW, отметил Леонков, планируется создать на основе проекта для сухопутных войск, а испытания этого проекта запланированы на 2023 год.

«Но видимых успехов, предваряющих все это, пока не наблюдается», — добавил военный эксперт.

Также Леонков напомнил, что Счетная палата Конгресса США, оценивая в 2021 году затраты на создание гиперзвукового оружия, пришла к выводу, что Соединенные Штаты не имеют прорывных технологий, которые бы позволили им выйти на уровень управляемого гиперзвука.

Но, несмотря на то, что у американцев практически нет подобных технологий, они продолжают работать над созданием гиперзвуковых ракет.

Если же говорить конкретно о создании ракеты LRHW и ее технических характеристиках, американцы, по словам Леонкова, собираются оснастить боеголовку искусственным интеллектом. Но при этом пока не ясно, как поведет себя электроника внутри боеголовки в условиях разогрева до высоких температур. Пока ничего не слышно о том, что американцы обладают технологией изготовления титановых сплавов, способных выдерживать перегрузки и определенные температуры, отметил эксперт.

«В целом боеголовка для ракеты LRHW представляет собой коническое изделие с 4 плоскостями управления. Скорость планирующей боеголовки будет лежать в диапазоне от пяти до восьми чисел Маха, – объяснил Леонков. – У нас есть комплекс С–400. Его ракеты летают на скоростях 2,5 км в секунду, а это примерно 7,3 чисел Маха. При этом они способны сбивать цели на скорости почти 14 чисел Маха, что также касается подобных LRHW».

Также эксперт добавил, что у России помимо зенитных ракетных комплексов С-400, на подходе уже и комплексы С-500, ракеты которых еще маневреннее и быстрее.

Российские конструкторы понимают, что на Западе рано или поздно гиперзвуковое оружие с управляемыми элементами тоже будет создано и будет представлять для РФ серьезную опасность. И поэтому российский ВПК (военно-промышленный комплекс) работает в этой области, заключил Леонков.