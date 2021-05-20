Кедми: глобальную ошибку Израиля придется расхлебывать еще 20 лет

Власти Израиля, с их полным неумением договариваться, допустили серьезную ошибку, которая и стала причиной военного обострения старого конфликта с палестинцами.

Власти Израиля, с их полным неумением договариваться, допустили серьезную ошибку, которая и стала причиной военного обострения старого конфликта с палестинцами.

Такое мнение в эфире интернет-канала «СоловьевLive» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, по словам которого последствия вооруженного конфликта между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС окажутся весьма болезненными.

«Сколько бы Израиль не наносил ударов по сектору Газа, конфликт будет тлеть десятилетиями. Мы это будем расхлебывать еще 20 лет», — предупредил Яков Кедми.

Отголоски войны и банальная агрессия, по мнению эксперта, будут еще очень долго напоминать о себе, так как в каждой палестинской семье хранится копившееся годами оружие. Поэтому израильтян и живущих в беззаконии палестинцев ждет незавидное будущее.

А виноваты в сложившейся ситуации израильские власти, которые пытались договариваться с Палестиной, налаживая контакты с ее верхами – шейхами и старейшинами, добавил Кедми. Именно это и стало основной ошибкой Тель-Авива.

«Многие проблемы, с которыми мы сейчас столкнулись – это проблемы отсутствия государственной стратегии. Это урок всем – нельзя оставлять проблемы нерешенными. Смотреть надо в корень, а не идти по легкой дорожке», — объяснил свою мысль эксперт.

А молодежь, по его словам, в отличие от элит, купить нельзя. С молодежью, особенно с палестинской молодежью, которая в конце концов взяла в руки оружие, надо было работать уже давно. А теперь уже поздно это делать, потому что копившееся негодование уже вырвалось на улицы, заключил Яков Кедми.