Журавко: Америке придется арендовать ледокол, чтобы сдерживать Россию в Арктике

Америка несет свою демократию в страны, обладающие богатыми запасами природных ресурсов, как правило при помощи авианосцев. Но в условиях, когда внимание США привлекли залежи ископаемых в Арктике, американцам резко понадобились ледоколы.

Америка несет свою демократию в страны, обладающие богатыми запасами природных ресурсов, как правило при помощи авианосцев. Но в условиях, когда внимание США привлекли залежи ископаемых в Арктике, американцам резко понадобились ледоколы.

Об этом с иронией пишет украинский политолог, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, комментируя недавнее заявление командующего береговой охраны США адмирала Карла Шульца о том, что Вашингтон рассматривает возможность вести патрулирование Арктики, взяв в аренду тяжелый ледокол.

Как выяснилось, отмечает Журавко, у могучих и великих Соединенных Штатов Америки нет собственного ледокольного флота для отстаивания своих национальных интересов.

«Один ледокол сожгли, скорей всего, Петров и Боширов, а второму исполнилось уже 45 лет. На этих двух кораблях ледокольный флот США и заканчивается. А капитализацией Apple производить патрулирование Арктики не выходит», — иронизирует эксперт.

А построить собственный ледокол, по словам адмирала Шульца, Америка сможет только лет через десять, в лучшем случае, не раньше, чем через шесть–семь лет. Но Россию ей нужно сдерживать уже сейчас.

Об этом еще 5 апреля 2021 года грозно заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, напоминает Журавко.

«США пристально следят за активностью России в Арктике и намерены отстаивать свои национальные интересы в этом регионе», — приводит политолог слова Кирби.

При этом официальный представитель американского военного ведомства подчеркнул, что Вашингтон считает Арктику ключевым регионом, обладающим «критически важным» значением для оборонных интересов США, и поэтому намерен защищать в Арктике американские национальные интересы.

Какие именно национальные интересы США имел в виду Кирби, догадаться, по словам Алексея Журавко, совсем не трудно, если вспомнить о богатых запасах полезных ископаемых, природного газа и нефти, которые уже разведаны в Арктике. А ведь значительная часть региона до сих пор остается неисследованной, и, возможно, хранит в себе еще большие запасы ресурсов.

«Обычно в таких богатых на ресурсы местах США обнаруживают острый дефицит демократических ценностей и направляют туда свои авианосцы. Но беда в том, что эти авианосцы весьма теплолюбивы. И вряд ли способны принести белым медведям свободу и демократию», — с юмором подчеркивает эксперт.

К тому же Арктика, помимо ресурсов, дает возможность зарабатывать миллиарды долларов на транзите по новому Северному морскому пути. И плюс к этому, у стран, граничащих с Арктикой, возникает необходимость охранять свои северные рубежи, оголившиеся в результате глобального потепления, которое влечет за собой таяние арктических льдов.

Все это означает, что Америка действительно остро нуждается в ледоколах. Но построить их самостоятельно США смогут только к 2030 году, поэтому пока американцам придется пользоваться арендованными судами.

«На помощь США могла бы прйти АнтиРоссия, как неизменно верный союзник в борьбе с имперскими амбициями Кремля. Но дело в том, что флот Украины сам критически зависит от поставок из США надувных лодок и этот надувной флот целиком занят в Черном море сдерживанием России», — напоминает Журавко.

Американцам, по его словам, для навигации в сложных арктических условиях нужен не дизельный, а атомный ледокол, а такие корабли есть только у России.

Возможно, в ходе запланированной на июнь текущего года встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, американский лидер попытается потребовать у России атомный ледокол взаймы. При этом Байден объяснит, что американцам необходимо сдерживать Россию в Арктике и защищать в этом регионе свои национальные интересы от России при помощи арендованных у России же ледоколов, иронично заключил политолог.