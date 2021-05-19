Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
22:45   19 Мая 2021
Происшествия

Серийные убийцы из Ирана разделались с сыном за отказ жениться

Серийные убийцы из Ирана разделались с сыном за отказ жениться

Родители убили и расчленили сына в Иране из-за его отказа от женитьбы. Об этом пишет британское издание Mirror.

Кинорежиссер иранского происхождения Бабак Хоррамдин вернулся на родину из Великобритании, где жил с 2010 года. Отец разозлился, что он не хочет вступать в брак, несмотря на свой 47-летний возраст.

Мужчины поссорились. В пылу ссоры Хоррамдину нанесли ножевое ранение.

Полицейские нашли тело режиссера в пригороде Тегерана. Родители признались, что убили сына. Позже выяснилось, что они тремя годами ранее убили дочь, а также десять лет назад разделались с зятем. Полиция задержала подозреваемых и начала расследование инцидента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#иран #режиссер #убийтсво

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров