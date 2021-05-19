Лондон попросил Москву не выходить из Договора по открытому небу

Великобритания обратилась к России с призывом не выходить из Договора по открытому небу (ДОН).

Великобритания обратилась к России с призывом не выходить из Договора по открытому небу (ДОН).

Об этом заявил официальный представитель МИД Великобритании, передает РИА Новости. Ранее депутаты Госдумы во время заседания денонсировали Договор по открытому небу. Такое решение было принято единогласно.

"Великобритания разочарована решением России выйти из Договора по открытом небу после своего продолжающегося несоблюдения международных обязательств. Договор вносит важный вклад в европейскую безопасность, усиливая военную прозрачность и обеспечивая доверие между странами", — заявил представитель МИД Великобритании.