21:20 19 Мая 2021Политика
Госдеп сообщил, что делает все для остановки строительства "Северного потока — 2"
Вашингтон делает все, чтобы не дать завершить проект газопровода "Северный поток — 2".
Вашингтон делает все, чтобы не дать завершить проект газопровода "Северный поток — 2".
Соединенные Штаты продолжают применять все возможные дипломатические инструменты, чтобы остановить реализацию проекта "СП-2". Об этом сообщила представитель Госдепартамента Джалина Портер.
США планируют продвигать "энергетическую безопасность Европы", чтобы не допустить "хищнического поведения" со стороны России. Однако Москва в свою очередь неоднократно опровергала подобные заявления, отмечая, что "Северный поток — 2" является коммерческим проектом, который выгоден и России и Европейскому союзу.