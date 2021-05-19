Госдеп сообщил, что делает все для остановки строительства "Северного потока — 2"

Вашингтон делает все, чтобы не дать завершить проект газопровода "Северный поток — 2".

Вашингтон делает все, чтобы не дать завершить проект газопровода "Северный поток — 2".

Соединенные Штаты продолжают применять все возможные дипломатические инструменты, чтобы остановить реализацию проекта "СП-2". Об этом сообщила представитель Госдепартамента Джалина Портер.

США планируют продвигать "энергетическую безопасность Европы", чтобы не допустить "хищнического поведения" со стороны России. Однако Москва в свою очередь неоднократно опровергала подобные заявления, отмечая, что "Северный поток — 2" является коммерческим проектом, который выгоден и России и Европейскому союзу.