Российский Су-27 поднялся в воздух для сопровождения бомбардировщика США над Балтикой

Российский истребитель Су-27 поднялся в воздух, чтобы сопроводить американский стратегический бомбардировщик.

Российский истребитель Су-27 поднялся в воздух, чтобы сопроводить американский стратегический бомбардировщик.

Сообщается, что истребитель Су-27 поднялся в воздух для сопровождения американского бомбардировщика В-52Н над Балтикой. Этой информацией поделилась пресс-служба Западного военного округа.

"Девятнадцатого мая 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель", — сказано в заявлении.

В воздух подняли истребитель Су-27 Балтийского флота. Российский летчик опознал воздушную цель, как стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США. Истребитель сопроводил американский самолет, который пролетал над акваторией Балтийского моря.

Сообщается, что российский истребитель вернулся на аэродром после разворота бомбардировщика США. Министерство обороны России добавило, что летчик выполнял полет по международным правилам, а нарушений российских границ допущено не было.