Кравец считает молодую невесту 90-летнего Краско нездоровой 

Актриса Алена Кравец объяснила, почему невеста 90-летнего Краско решила выйти за него замуж, несмотря на отсутствие у него большого состояния.

Актриса Алена Кравец объяснила, почему невеста 90-летнего Краско решила выйти за него замуж, несмотря на отсутствие у него большого состояния.