Кравец считает молодую невесту 90-летнего Краско нездоровой
Актриса Алена Кравец объяснила, почему невеста 90-летнего Краско решила выйти за него замуж, несмотря на отсутствие у него большого состояния.
Актер Иван Краско недавно заявил о своем решении в 90 лет снова жениться. Его избранницей оказалась преданная фанатка Наталья Смыкова, которой сейчас всего 42 года. Подобный союз певице Алене Кравец показался странным. Она заявила, что сама никогда бы не согласилась выйти замуж за пожилого человека. Девушка уверена, что мужчин в возрасте выбирают те женщины, у которых имеются проблемы с психикой.
"Как психолог могу рассказать, почему молодых тянет на "папочек". Не только из-за финансового момента. Часто из-за того, что им не хватало внимания в детстве от родного отца", — объяснила грядущую свадьбу певица.
В интервью изданию "Собеседник" Кравец рассказала, что на месте актера отвела бы молодую невесту к врачу, так как у нее могут быть проблемы психического характера. По словам звезды, речи о браке по расчету в данном случае не идет. Певица заметила, что у актера почти нет никакого наследства и состояния.