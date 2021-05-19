Россиянам назвали полезные и вкусные альтернативы утреннему кофе

Кофе обладает большим количеством полезных свойств, но может быть вреден для пищеварения или нервной системы. Диетологи нашли лучшие альтернативы этому напитку.

Кофе обладает большим количеством полезных свойств, но может быть вреден для пищеварения или нервной системы. Диетологи нашли лучшие альтернативы этому напитку.

По словам нутрициолога Кери Ганса, заменить традиционный утренний кофе можно японским чаем матча или любым другим зеленым чаем. Такой горячий напиток не способствует возникновению нервозности и бессонницы благодаря теанину в его составе, который нейтрализует отрицательное воздействие кофеина.

Диетолог Лорен Минчен посоветовала в качестве альтернативы выбрать белый чай, который богат антиоксидантами и полифенолами. Кроме того, стоит обратить внимание на красный чай ройбуш, который эффективно выводит из организма щавелевую кислоту, передает Well and Good.