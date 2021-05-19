Фонд борьбы с репрессиями начал изучать дело жестокого задержания афроамериканца в Огайо

Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), который создали при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, изучит материалы дела афроамериканца, жестко задержанного полицией в Огайо.

Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), который создали при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, изучит материалы дела афроамериканца, жестко задержанного полицией в Огайо.

Афроамериканца 26 лет Чарльза Хикса II жестко задержали 7 февраля представители полиции в городе Акрон, штата Огайо. Инициативная группа обратилась за разъяснениями по делу к президенту США Джозефу Байдену, генеральному прокурору Меррику Гарланду и государственному секретарю Энтони Блинкену. Об этом правозащитники написали в своем канале в Telegram.

"Мы считает важным бороться с полицейским насилием и при необходимости может оказать правовую и информационную помощь Хиксу", — написали в сообщении.

Правоохранителей вызвала девушка, поскольку афроамериканец вел себя агрессивно. Полицейские приехали на место, повалили мужчину на землю и затолкали ему снег в горло, передает Федеральное агентство новостей (ФАН). В комментарии к своему задержанию Хикс заявил, что это был один из самых страшных моментов в его жизни. При этом полицейские не указали в отчете, что к задержанному применялась сила. Мужчина намерен добиваться справедливости в суде.