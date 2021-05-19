Глава МИД РФ прибыл в Рейкьявик для встречи с госсекретарем США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рейкьявик, где проведет первую встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рейкьявик, где проведет первую встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает РИА Новости.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и США пройдут на полях министерской встречи Арктического совета. Договоренность об отдельной встрече Лаврова и Блинкена была достигнута в ходе их телефонного разговора, состоявшегося 12 мая.

Грядущие переговоры станут первым личным контактом главы МИД России с новым госсекретарем Соединенных Штатов. Как ранее отметил замглавы МИД Сергей Рябков, повестка встречи будет всеобъемлющей.