Основатель Telegram Павел Дуров назвал владельцев iPhone цифровыми рабами

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что пользователи iPhone являются цифровыми рабами.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что пользователи iPhone являются цифровыми рабами.

По его мнению, американская компания сильно ограничивает своих клиентов в выборе. Например, разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет установить через App Store.

Также Дуров подверг критике дисплеи iPhone на 60 Гц. По словам специалиста, они не способны конкурировать с экранами моделей телефонов на платформе Android на 120 Гц. Ранее Павел Дуров призвал перейти с операционной системы iOS на Android, чтобы сохранить доступ к информации.