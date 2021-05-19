Пушков: Европа не сделала ничего, чтобы попытаться сохранить ДОН

После того, как Россия в ответ решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора об открытом небе заявила о его денонсации, ДОН был обречен. Такое мнение в личном Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.

После того, как Россия в ответ решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора об открытом небе заявила о его денонсации, ДОН был обречен.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал член Совета Федерации Алексей Пушков, добавив при этом, что сложившаяся ситуация стала возможной по трем причинам.

Во-первых, по словам сенатора, администрация президента США Джо Байдена во многом продолжает идти курсом предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа, это касается и Договора об открытом небе, и Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Единственное исключение Джо Байден сделал для Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который был продлен в первые дни после его инаугурации.

«Во-вторых, Договор об открытом небе был заключен как важная мера доверия после завершения "холодной войны", призванная закрепить новое состояние дел на европейском континенте, — напомнил Пушков. — Сейчас же Запад ведет против России новую "холодную войну", от доверия не осталось и воспоминания, и договор, имевший в основном политическое значение, был в духе времени похоронен Вашингтоном».

Третьей причиной стала удивительная, по словам Пушкова, пассивность союзников США из числа европейских стран, которые не предприняли ничего, чтобы убедить Вашингтон не выходить из Договора по открытому небу, и из ДРСМД, и сохранить эти важные сточки зрения безопасности соглашения.

В 1980-е годы Европа являлась антивоенным континентом, но с тех пор она сильно изменилась, отмечает сенатор.

«Страны НАТО увлеченно играют в военные игры на границах с Россией, а также в Черном и Балтийском морях, а общественность больше озабочена гендерами, "черными жизнями", транссексуалами, мигрантами, сексизмом, мачизмом и расизмом, реальным или мнимым, чем проявлениями новой "холодной войны" и военной угрозой, которая, однако, не исчезла, а сохраняется и нарастает», — предупреждает Пушков.

Но в Европе это понимают и говорят о сохранении и нарастании военной угрозы лишь отдельные политики, заключил сенатор.