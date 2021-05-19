Госсекретарь США и глава МИД Канады обсудили ситуацию на Украине

Глава Госдепа США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Канады Марк Гарно обсудили ситуацию на Украине и в Израиле. Об этом сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Канады Марк Гарно обсудили ситуацию на Украине и в Израиле. Об этом сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс озвучил темы, которые обсудили Блинкен и Гарно. Дипломаты в ходе встречи переговорили о территориальной целостности и суверенитете Украины, заявил представитель ведомства. Госсекретарь США обсудил с канадским коллегой усилия по прекращению насилия в Израиле.

Блинкен и Гарно затронули мировые вызовы. COVID-19, климат и поддержание мирового правопорядка вошли в перечень обсуждаемых тем, уточнил пресс-секретарь Госдепа.

Глава МИД России Сергей Лавров встретится с Блинкеном, сообщает сайт 360tv.ru. Дипломаты проведут переговоры после окончания сессии Арктического совета.