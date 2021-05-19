Украинский депутат сообщил, что проект о местном референдуме поступил в Раду

Законопроект "О местном референдуме" был зарегистрирован в украинском парламенте. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы Верховной рады Руслан Стефанчук.

Законопроект "О местном референдуме" был зарегистрирован в украинском парламенте. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы Верховной рады Руслан Стефанчук.

По мнению депутата, украинский институт референдума представлен лишь фрагментарно. Это связано с тем, что еще в 2012 году утратил силу закон "О всеукраинском и местном референдумах", пишет интернет-издание "Украина.ру".

"Учитывая это, возникла насущная необходимость в комплексном правовом регулировании вопросов подготовки и проведения местного референдума", — сказал первый заместитель главы Верховной Рады.

Новый закон позволит на местных референдумах обсуждать вопросы, касаемо украинского хозяйства или улучшения условий жизни в различных регионах страны.

Если проект закона одобрят депутаты Рады, то его отправят на рассмотрение президенту страны Владимиру Зеленскому.