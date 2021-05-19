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20:22   19 Мая 2021
Политика

Bloomberg: позицию США по "Северному потоку — 2" подтвердили в Госдепе

Bloomberg: позицию США по "Северному потоку — 2" подтвердили в Госдепе

США не станут вводить новые санкции против оператора проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG.

Такую информацию сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на доклад Госдепа США американскому конгрессу.

В документе написано, что Nord Stream 2 AG занимается работой, которая попадает под санкции. Однако из соображений национальной безопасности Вашингтон не станет вводить против оператора ограничительные меры.

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