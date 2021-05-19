20:22 19 Мая 2021Политика
Bloomberg: позицию США по "Северному потоку — 2" подтвердили в Госдепе
США не станут вводить новые санкции против оператора проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG.
США не станут вводить новые санкции против оператора проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG.
Такую информацию сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на доклад Госдепа США американскому конгрессу.
В документе написано, что Nord Stream 2 AG занимается работой, которая попадает под санкции. Однако из соображений национальной безопасности Вашингтон не станет вводить против оператора ограничительные меры.