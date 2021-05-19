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20:03   19 Мая 2021
Общество

Сильная пыльная буря накрыла Астрахань

Сильная пыльная буря накрыла Астрахань

Мощная пыльная буря началась в Астрахани. Из-за сильного ветра в городе сносит сухие ветки с деревьев, а общая видимость снизилась практически до нуля.

В связи с такими погодными условиями горожанам приходится спешно искать укрытия от случившегося ненастья. Люди, ставшие свидетелями буйства природы, запечатлевают происходящее на видео и публикуют в соцсетях.

Результатом непогоды уже стало обрушение строительной конструкции на машины в одном из районов Астрахани.

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#погода #астрахань #буря

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