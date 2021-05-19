Песков заявил, что власти РФ не планируют вводить обязательную вакцинацию от коронавируса

Администрация президента не планирует вводить в России обязательную вакцинацию от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Администрация президента не планирует вводить в России обязательную вакцинацию от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что на данное время российские власти исходят из добровольности прививок, но иногда для защиты граждан решения по вакцинации могут стать обязательными.

"В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется", — прокомментировал пресс-секретарь.

Песков отметил, что в правительстве не собираются изменять законодательство для того, чтобы обязать россиян делать прививки от коронавируса.