Журналист Рогимов объяснил исчезновение Тихановской из инфополя ее беременностью

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую госпитализировали в европейскую клинику. Предположительно, там она планирует сделать аборт.

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую госпитализировали в европейскую клинику. Предположительно, там она планирует сделать аборт.

Такую информацию сообщил Владислав Рогимов в своем Telegram-канале. Резкое исчезновение Тихановской из информационного поля он связал с ее беременностью, передает "НьюИнформ".

"Тихановская вышла из поля зрения СМИ в связи с ее госпитализацией, вероятно, для проведения аборта, в одну из европейских клиник", — сказал он.

Политолог добавил, что отцом ребенка может быть один из сотрудников охраны экс-кандидата в президенты Белоруссии. Об этом Рогимову сообщили его европейские знакомые.

"Сергей Тихановский не жил со Светланой более трех лет и помирился с ней, вернувшись в семью, только весной 2020 года", — предположил журналист.

Также знакомые Рогимова, которые давно живут в Европе и являются приближенными к Тихановской, ее помощнику Франаку Вячорке и беглому оппозиционеру Андрею Стрижаку сообщили, что у супруга экс-кандидата в президенты, предположительно, имеется внебрачная дочь. Она проживает в Гомеле.

Ранее сайт 360tv.ru сообщил, что КГБ Белоруссии внесло Тихановскую в список причастных к терроризму в стране.