Марков: утечки информации указывают на провал санкций США против «СП – 2»

Главной новостью среды, 19 мая, стала утечка информации из Вашингтона о том, что Соединенные Штаты якобы не планирую вводить слишком жестких санкций против газопровода «Северный поток – 2», который напрямую соединит РФ и Германию по дну Балтийского моря.

Главной новостью среды, 19 мая, стала утечка информации из Вашингтона о том, что Соединенные Штаты якобы не планирую вводить слишком жестких санкций против газопровода «Северный поток – 2», который напрямую соединит РФ и Германию по дну Балтийского моря.

Об этом у себя в социальных сетях пишет политолог, глава Института политических исследований Сергей Марков, по мнению которого в этом вопросе есть ряд важных моментов.

Данная утечка информации пока не подтверждена, а значит все это может оказаться просто слухами, отмечает эксперт. Но все-таки, по его словам, скорее всего, это правда, и США готовы смириться с тем, что «Северный поток – 2» будет достроен в текущем году.

Эта утечка информации могла быть специально допущена именно сейчас, перед встречей глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, которые уже 20 мая планируют обсудить встречу Владимира Путина и Джо Байдена, тем более, что Вашингтон очень хочет, чтобы встреча двух президентов состоялась.

«Утечки говорят, что санкции против Северного Потока 2 не работают, все равно он будет построен. Много санкций наложено, но они не работают», — напоминает Марков.

В сложившейся ситуации, по мнению эксперта, помочь США могли бы какие-то особенно жесткие санкции против немецких компаний и в целом европейских корпораций. Но Вашингтон решил не прибегать к суровым мерам, так как Джо Байден хочет с Европой дружить, а не ссориться.

Но американские санкции, введенные ранее против российских компаний и судов, занятых в строительстве «Северного потока – 2», останутся в силе, хотя всем уже ясно, что они не работают, так как хотели американцы.

И наконец, заключает Марков, информация о том, что Штаты не планируют вводить против газопровода новых жестких санкций, воспринимается, как большая победа президента РФ Владимира Путина.