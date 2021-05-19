Глава "Патриота" рассказал о начале работы в Общественном совете при РКН

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук принял участие в заседании Общественного совета(ОС) при Роскомнадзоре. Руководитель холдинга вошел в состав ОС.

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук принял участие в заседании Общественного совета(ОС) при Роскомнадзоре. Руководитель холдинга вошел в состав ОС.

Столярчук рассказал о работе в Общественном совете при РКН, которая началась для него 18 мая с первого заседания в новом составе. По словам главы "Патриота", члены ОС выслушали главу ведомства Андрея Липова. Участники заседания обсудили вопросы о необходимости "приземления" Facebook, Google и YouTube на территории России.

"Будем работать по этим направлениям и защищать не только права российских пользователей в интернете, но и информационный суверенитет", — поделился Столярчук.

Члены ОС предложили свои идеи для работы и обозначили ряд проблемных тем, которые необходимо решить.

РКН ранее пригрозил замедлить трафик YouTube и Facebook, пишет сайт 360tv.ru. Ведомство может принять такое решение в связи с размещением противоправного контента на платформах.