Осташко объяснил ситуацию с массовыми допросами членов ФБК* по делу о мошенничестве

Сторонники осужденного Алексея Навального могут получить реальные сроки по делу о мошенничестве. К такому выводу пришел руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко.

Сторонники осужденного Алексея Навального могут получить реальные сроки по делу о мошенничестве. К такому выводу пришел руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко.

Эксперт подчеркнул, что дело в отношении сотрудников ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) нужно было давно начать расследовать, так как донаты в адрес организации отправляются до сих пор. Осташко уверен, что Навальный получает миллиарды от людей совершенно незаконно — через кошельки с криптовалютой. При этом отчеты, отправленные в Минюст, разнятся с реальными данными, добавил он.

Осташко потребовал разобраться в ситуации с мошенничеством со стороны ФБК. Он считает, что блогер и его соратники могут получить строгие приговоры, цитирует его слова ФАН.

Ранее директор организации Иван Жданов сообщил, что сотрудников фонда массово отправили на допрос по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Самого Жданова допросят в качестве свидетеля, такую информацию он опубликовал в своем аккаунте в соцсетях.