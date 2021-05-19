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19:11   19 Мая 2021
Политика

"Хлопали, фонарики зажигали": жители ЦАР оценили премьеру фильма "Турист"

"Хлопали, фонарики зажигали": жители ЦАР оценили премьеру фильма "Турист"

 

Креативный продюсер совместного фильма России и Центральноафриканской республики (ЦАР) Генрих Кен рассказал о восторженной реакции жителей Банги на премьерном показе фильма.

На пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" Кен сообщил, что премьерный показ боевика о российских инструкторах в ЦАР прошел 14 мая на стадионе Бартелеми Боганды в Банги. Увидеть кинокартину пришли порядка 30 тысяч человек, пишет Федеральное агентство новостей. Аудитория оценила фильм на ура. По словам продюсера, африканцы вставали и хлопали, зажигали фонарики.

"На самом деле, была сумасшедшая реакция, в какой-то момент даже мурашки пробежали по коже. В российском кинотеатре не было бы такой реакции", — сказал он.

Российские зрители смогут оценить фильм "Турист" уже сегодня, 19 мая. Премьерный показ пройдет на телеканале НТВ в 23:40.

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#турист #фильм #цар #кен

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