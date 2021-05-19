19:11 19 Мая 2021Общество
Иск военного деятеля ДНР Игоря Безлера к Bellingcat удовлетворили в петербургском суде
Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил иск военного деятеля Донецкой Народной Республики Игоря Безлера к британскому изданию Bellingcat.
Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил иск военного деятеля Донецкой Народной Республики Игоря Безлера к британскому изданию Bellingcat.
Безлер потребовал признать информацию из статей "Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17" и "Птичка полетела к вам" несоответствующей действительности. Также военнослужащий потребовал взыскать 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Судья удовлетворил требования истца. Однако сумма компенсации была снижена до 340 тыс. рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.