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19:11   19 Мая 2021
Общество

Иск военного деятеля ДНР Игоря Безлера к Bellingcat удовлетворили в петербургском суде

Иск военного деятеля ДНР Игоря Безлера к Bellingcat удовлетворили в петербургском суде

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил иск военного деятеля Донецкой Народной Республики Игоря Безлера к британскому изданию Bellingcat.

Безлер потребовал признать информацию из статей "Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17" и "Птичка полетела к вам" несоответствующей действительности. Также военнослужащий потребовал взыскать 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Судья удовлетворил требования истца. Однако сумма компенсации была снижена до 340 тыс. рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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#суд #bellingcat #безлер

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