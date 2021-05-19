Пушков: США могут рассматривать встречу с Путиным как пиар-акцию для Байдена

Президент США Джо Байден заинтересован в проведении двусторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным не для того, чтобы начать налаживать американо-российские отношения, а для того, чтобы продемонстрировать миру лидерство Америки.

Президент США Джо Байден заинтересован в проведении двусторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным не для того, чтобы начать налаживать американо-российские отношения, а для того, чтобы продемонстрировать миру лидерство Америки.

Такое мнение в личном Telegram-канале изложил российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В частности, сенатор отмечает несоответствие, которое наблюдается между политическими заявлениями Вашингтона о стремлении к предсказуемым и стабильным отношениям с Москвой, и практическими действиями администрации США.

«Это наводит на мысль, что в администрации США могут рассматривать готовящийся саммит прежде всего, как пиар-акцию для Байдена, который активно продвигает идею глобального американского лидерства», — пишет Пушков.

И в этом случае, по его словам, запланированную на июнь встречу Джо Байдена с Владимиром Путиным Вашингтон может считать частью европейского турне американского лидера, так как без встречи с президентом России это турне не будет выглядеть завершенным, а останется неполноценным и не совсем лидерским.

«А вот насколько США готовы или готовятся к конкретным договоренностям с Москвой — пока большой вопрос. Из Вашингтона слышна только общая "позитивная" риторика, но не конкретные соображения», — отмечает сенатор.

И некоторую ясность в этой области может принести скорая встреча главы МИД России Сергея Лаврова с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеным, которая пройдет в Рейкьявике уже в ближайшие часы, заключил Пушков.