Зарубежные СМИ вновь пытаются бросить тень на работу российских инструкторов в ЦАР, публикуя вбросы, заявил глава СОМБ Александр Иванов.

Зарубежные СМИ вновь пытаются бросить тень на работу российских инструкторов в ЦАР, публикуя вбросы, заявил глава СОМБ Александр Иванов.

Речь идет о публикации американского журнала Vice, где журналисты приводят бездоказательные заявления от имени неизвестных, пишет Федеральное агентство новостей. Глава Содружества офицеров за международную безопасность указал на истинные цели распространения недостоверной информации о российских инструкторах в ЦАР.

"Мы понимаем, что вся эта лживая пропаганда связана исключительно с задачей подорвать безупречный авторитет российских инструкторов среди местного населения", — заявил Иванов.

Он отметил, что параллельно тому, как в западных СМИ выходит подобного рода информация, десятки тысяч жителей Центральноафриканской Республики периодически публично благодарят россиян, выходя на массовые шествия. Митинги проходят не только в Банги, но и в других городах ЦАР. Иванов также напомнил, что СОМБ открыто для комментариев и готово рассказать о ситуации в Африке, однако западные СМИ предпочитают скрывать реальное положение дел в государстве.

"Все обвинения, которые выдвигаются, будут расследованы компетентными органами. И когда будет подтверждено, что все это ложь, мы защитим свою честь, достоинство и честное имя во всех юридических инстанциях любой страны", — сказал Иванов.

В заключение он пригрозил пропагандистам, которые развязывают войну ради корыстных целей, заявив, что "они об этом пожалеют".