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17:48   19 Мая 2021
Происшествия

Бывшего заммэра Химок подозревают в мошенничестве на 5 млн рублей

Бывшего заммэра Химок подозревают в мошенничестве на 5 млн рублей

Полиция задержала бывшего заместителя мэра Химок Юрия Ваулина. Он подозревается в мошенничестве с ущербом в 5 млн рублей.

Как сообщил ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в отношении Ваулина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере"). Правоохранители проводят обыски дома у подозреваемого и на предприятиях, с которыми он взаимодействовал.

По версии следствия, Ваулин с 2018 по 2020 год получил от местного бизнесмена денежные средства на сумму более 5 млн рублей. Экс-чиновник, по данным источников, обещал помочь с выкупом арендованного земельного участка на территории Химок.

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