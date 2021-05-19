17:48 19 Мая 2021Происшествия
Бывшего заммэра Химок подозревают в мошенничестве на 5 млн рублей
Полиция задержала бывшего заместителя мэра Химок Юрия Ваулина. Он подозревается в мошенничестве с ущербом в 5 млн рублей.
Полиция задержала бывшего заместителя мэра Химок Юрия Ваулина. Он подозревается в мошенничестве с ущербом в 5 млн рублей.
Как сообщил ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в отношении Ваулина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере"). Правоохранители проводят обыски дома у подозреваемого и на предприятиях, с которыми он взаимодействовал.
По версии следствия, Ваулин с 2018 по 2020 год получил от местного бизнесмена денежные средства на сумму более 5 млн рублей. Экс-чиновник, по данным источников, обещал помочь с выкупом арендованного земельного участка на территории Химок.