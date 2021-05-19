Кинопродюсер Генрих Кен обратил внимание на уникальность "русской души"

Креативный продюсер фильма "Турист" Генрих Кен оценил перспективы российско-американского сотрудничества в сфере кинопроизводства.

Креативный продюсер фильма "Турист" Генрих Кен оценил перспективы российско-американского сотрудничества в сфере кинопроизводства.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов во время пресс-конференции Федерального агентства новостей и Медиагруппы "Патриот", он выразил сомнения, что идея о совместной работе России и Голливуда имеет место быть. По словам Кена, больший интерес у зрителя вызывает национальный кинематограф. Также продюсер обратил внимание на уникальность "русской души".

"Зачем? Разные культуры, истории — России с тысячелетней историей, у Америки покороче. Объяснить русскую душу без бутылки водки невозможно: нельзя объяснить, почему у нас есть душа, дружба", — отметил продюсер "Туриста".

Премьера фильма "Турист" состоится на телеканале НТВ 19 мая в 23:40. Художественная кинокартина отражает реалии работы российских инструкторов, которые обучают военнослужащих армии ЦАР.