Владимир Петров о работе над "Туристом": горел идеей попасть в Африку

Актер Владимир Петров, исполнивший главную роль в фильме "Турист", поделился впечатлениями от съемочного процесса в Центральноафриканской Республике.

Актер Владимир Петров, исполнивший главную роль в фильме "Турист", поделился впечатлениями от съемочного процесса в Центральноафриканской Республике.

Петров исполнил роль российского специалиста Гриши, который отправился в ЦАР в рамках подписанного между Россией и Центральноафриканской Республикой соглашения о военном сотрудничестве, передает ФАН.

Кинолента "Турист" описывает события, которые связаны с попыткой бывшего президента ЦАР Франсуа Бозизе организовать государственный переворот.

Владимир Петров в ходе пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" рассказал, что во время съемок фильма пришлось столкнуться с трудностями. Например, было весьма непросто адаптироваться к климату самого жаркого материка на планете.

"Жара, автоматы — мы вживались. Это кино — про жизнь этих людей. Могу отметить только жару. Сложности решались командно", — добавил он.

Также актер признался, что практически горел идеей попасть в Африку. При этом ЦАР, по мнению Петрова, предстала "другой планетой". Он отметил песок красного цвета и навыки местных жителей носить тяжелые бананы на голове, что делает им идеальную осанку.

Премьерный показ совместной киноленты России и ЦАР "Турист" на телевидении состоится 19 мая в 23:40 на НТВ.