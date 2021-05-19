Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:34   19 Мая 2021
Экономика

Эксперт подтвердил зависимость Украины от поставок "Роснефти"

Эксперт подтвердил зависимость Украины от поставок "Роснефти"

Украина, несмотря на политические разногласия с РФ, продолжает оставаться важным рынком сбыта российских нефтепродуктов, отметил экономист Станислав Митрахович.

Практически вся нефть и нефтепродукты поставляются на украинский рынок из России. Поставки оставались на одном уровне даже при интенсивных фазах внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, подчеркнул эксперт в комментарии ФБА "Экономика сегодня".

В 2021 году Украина столкнулась с дефицитом дизельного топлива. Оказалось, что Киев не сможет выпутаться из сложившейся ситуации без участия привычных поставщиков. При этом некоторые украинские политики продолжали доказывать общественности полную независимость от России.

На деле выяснилось, что Украина не готова отказаться от российских нефтепродуктов, поскольку заменить их нечем. В итоге азербайджанская компания SOCAR заключила контракт с "Роснефтью" на поставки горючего на Украину.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #роснефть #дизельное топливо #митрахович

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров