Украина, несмотря на политические разногласия с РФ, продолжает оставаться важным рынком сбыта российских нефтепродуктов, отметил экономист Станислав Митрахович.

Украина, несмотря на политические разногласия с РФ, продолжает оставаться важным рынком сбыта российских нефтепродуктов, отметил экономист Станислав Митрахович.

Практически вся нефть и нефтепродукты поставляются на украинский рынок из России. Поставки оставались на одном уровне даже при интенсивных фазах внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, подчеркнул эксперт в комментарии ФБА "Экономика сегодня".

В 2021 году Украина столкнулась с дефицитом дизельного топлива. Оказалось, что Киев не сможет выпутаться из сложившейся ситуации без участия привычных поставщиков. При этом некоторые украинские политики продолжали доказывать общественности полную независимость от России.

На деле выяснилось, что Украина не готова отказаться от российских нефтепродуктов, поскольку заменить их нечем. В итоге азербайджанская компания SOCAR заключила контракт с "Роснефтью" на поставки горючего на Украину.