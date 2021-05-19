Милонов назвал певицу Манижу «позором России»

Депутат Госдумы уверен, что после выступления певицы на «Евровидении» мир будет «насмехаться» над россиянами.

Российская певица Манижа Сангин (выступает под псевдонимом «Манижа») прошла в финал международного музыкального конкурса «Евровидение». Полуфинал прошел в Роттердаме на арене Ahoy, где исполнительница спела свою песню «Русская женщина».

Депутат Госдумы Виталий Милонов, впрочем, успехам соотечественницы радоваться не собирается. В ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» парламентарий намекнул на таджикское происхождение Манижи, из-за которого ее якобы нельзя называть «российской певицей». Артистические данные девушки Милонов также поставил под сомнение.

«Ее [Манижу] выставят [на "Евровидение"] в качестве пугала и позора России, чтобы люди могли насмехаться над нашей страной, чтобы показать всему миру, что в России тоже есть фрики. Ее будут вести, хотя никто за нее не голосовал и голосовать не собирается. Слава богу, что в России интерес к "Евровидению" упал очень сильно, до самых низких рейтингов, которые когда-либо были», — заявил Милонов.

Депутат сравнил Манижу с Кончитой Вурст – певцом-трансгендером из Австрии, который выиграл «Евровидение» в 2014 году.