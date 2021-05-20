«Результат сделки»: Почему мэры Тамбова «сбегают» с поста?

Нездоровая тенденция наметилась после ухода с должности Сергея Чеботарева. Более того, выборы мэра Тамбова уже несколько раз были сорваны. В ситуации разобрался обозреватель «ПС».

Недавно конкурсная процедура по определению претендентов на пост главы Тамбова была признана несостоявшейся. Всем пятерым соискателям отказали в регистрации. Интересно, что в январе такой конкурс был сорван по тем же причинам. Неужели власть на таком уровне никому не интересна?

Другая любопытная тенденция: почему-то и прежние мэры этого города покидали свой пост добровольно. Последний до нынешнего врио градоначальник Наталия Макаревич и ее предшественник — Сергей Чеботарев — прежде проработали в должности лишь год.

Остается лишь предполагать об их мотивах. Как вариант: слишком высока ответственность и невелики полномочия современного городничего в России. И такое несоответствие личных трудозатрат и дивидендов отмечают многие.

Возможно, что интерес к происходящему в Тамбове подхлестнул бы возврат всеобщих выборов мэра. Это было бы явно предпочтительнее для жителей, чем псевдовыборы за закрытыми депутатскими дверьми. Однако спикер облдумы Евгений Матушкин считает, что прямые выборы мэра здесь не нужны, ведь люди «устали от выборов».

Говоря о прежних мэрах Тамбова — Макаревич и Чеботареве, доктор политических наук Дмитрий Сельцер отметил в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня», что у каждого из них разная политическая история и несовпадающие адресаты ответственности:

«Сергей Чеботарев долгие годы был частью команды предыдущего губернатора — Олега Бетина, а с какого-то момента — ключевой фигурой этой команды, отвечающей за внутреннюю политику и в высокой степени ее отправляющей».

Оттого ни ему, ни главе администрации области Александру Никитину, как объясняет эксперт, не было уютно в новом формате взаимодействия по линии губернатор — мэр региональной столицы. Видимо, Чеботарев тяготился своей административной позицией. Его не могло не удручать и состояние городского хозяйства, в особенности, его финансовой составляющей. Долг в бюджете Тамбова к тому времени достиг уже 2,5 млрд руб. Это к слову об ответственности и полномочиях.

«У Макаревич ситуация была иная, — продолжает собеседник «ПС». — Она, будучи частью команды губернатора, с одной стороны, пользовалась всей полнотой его доверия, но с другой — у такого доверия была обратная сторона: принципиальные, ключевые вопросы областного центра, мне представляется, решались в администрации области».

Нельзя сказать, что у Макаревич что-то не получилось, добавил эксперт. Возможно, она могла бы стать успешным руководителем. Вмешались электоральные коллизии: триумфальная победа партии «Родина» на выборах в тамбовскую гордуму 13 сентября 2020 г.

«Для "Единой России" это даже поражением назвать было трудно. При адекватном, в целом, наборе кандидатов это был ошеломляющий разгром. Результаты и последовавший вслед за этим "политический разворот" не оставляли Макаревич места в качестве главы города. Допускаю, что к ее облегчению», — объяснил политолог.

В обоих примерах, считает Сельцер, причины ухода глав города кроются в конкретных — и для обоих разных — политических обстоятельствах, которые были не столько вынужденным, сколько объективно неизбежным.

Что касается усталости людей от выборов. Если это есть, отметил эксперт, то это плохой знак для политической системы. Для чего тогда и, самое главное, на каком уровне власти вообще их проводить?

«Другое дело, что есть разные формы установления первого лица региональной столицы. И следует в большей степени ориентироваться, в конечном счете, на создание эффективной властной модели. Просто люди, скорее всего, не видят такой эффективности, оттого и «устают» от ничего не значащих для них выборов», — рассуждает собеседник.

Своя точка зрения у доктора политических наук, эксперта Института гуманитарно-политических исследований Владимира Слатинова. По его словам, дело вовсе не в том, что никто не хочет быть главой Тамбова:

«Все совершенно иначе. Здесь в свое время была заключена политическая сделка. Сделка между губернатором Александром Никитиным и Максимом Косенковым, который фактически победил на выборах в сентябре. Точнее, победили его представители под флагом "Родины" на выборах в городской совет».

Как рассказал эксперт, в результате этой сделки Косенков получил статус врио мэра города. Однако он не может избраться в рамках действующей схемы, потому что сейчас должность мэра — выборная, его избирают депутаты. А согласно законодательству, человек, осужденный по тяжкой статье УК, не имеет права 15 лет баллотироваться на выборную должность.

При этом Никитину важно, чтобы Косенков занимался городом — отметил эксперт. Потому что «никитинские» выдвиженцы не справлялись с этим хозяйством. С другой стороны, Косенков не может избраться, а отмена приговора вряд ли возможна. Политолог объяснил, что выходом из патовой ситуации может стать смена системы управления Тамбовом. Переход к модели с сити-менеджером, когда глава администрации Тамбова будет муниципальным служащим, который нанимается депутатами после конкурса.

«Поэтому те конкурсы, которые они обязаны проводить по закону, их фактически, скажем так, блокируют. По тем или иным причинам их признают не состоявшимися — как прошлый, так и этот, последний конкурс. Это — результат сделки. Но есть большая хитрость. Никитин, контролирующий, разумеется, областную Думу, пока не меняет закон, который должен изменить схему управления в Тамбове. И Косенков остается врио», — обрисовал картину Слатинов.

Он пояснил, что для Никитина важно, чтобы Косенков, контролирующий город, обеспечил правильные результаты выборов этого года — а в Тамбове будут сдвоенные выборы: в Госдуму и в облдуму. Это важно, так как губернатор опасается, что город может выкинуть какой-нибудь фортель. И это — возможность поручить мэру не только заниматься городским хозяйством, но еще и обеспечить нужный результат на выборах.

«Если это произойдет, я думаю, что Никитин, скорее всего, выполнит свои обязательства и облдума сменит модель управления на сити-менеджера, и Косенков будет назначен горсоветом на этот пост. Другой вариант вряд ли возможен, потому что у Косенкова контроль над городским советом – и «никитинская» кандидатура не пройдет», — сделал прогноз Слатинов.

Ранее стало известно, что более семи тысяч кандидатов подали заявки на праймериз «Единой России» для участия в предвыборном голосовании на выборы в Госдуму РФ.