Мать рассказала об участковом с Чукотки, который держал ее сына в клетке

Чукотский полицейский, который запирал людей в самодельной металлической клетке в участке, был арестован по обвинению в превышении полномочий.

Чукотский полицейский, который запирал людей в самодельной металлической клетке в участке, был арестован по обвинению в превышении полномочий.

Мать одного из пострадавших от действий силовика рассказала о произошедшем. Из-за того, что ее сын "хулиганил", полицейский вызвал его в участок, и пока составлял протокол, запер в клетке на 3-4 часа, сообщает сайт 360tv.ru. Женщина поделилась, что участковый однажды пытался запереть в клетке и ее.

На действия полицейского долгое время никто не жаловался. Только после обращения в прокуратуру местные жители узнали, что клетка незаконна, а его действия выходят за рамки полномочий.

По данным следствия, сотрудник подразделения "Провиденское" незаконно удерживал людей в самодельной металлической клетке. Известно как минимум о трех пострадавших.