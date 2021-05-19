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17:20   19 Мая 2021
Происшествия

Политолога Платошкина приговорили к условному сроку

Политолога Платошкина приговорили к условному сроку

Суд приговорил политолога Николая Платошкина к пятилетнему условному сроку и штрафу в размере 700 тысяч рублей. Его признали виновным в склонении к массовым беспорядкам.

Лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин осужден за призывы в склонении к массовым беспорядкам, а также за публичное распространение неправдивой информации.

Уголовное дело по двум статьям завели летом 2020 года. Тогда фигуранта отправили под домашний арест. Во время прений сторон прокурор просил суд назначить ему 6 лет колонии общего режима.

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#суд #политолог #платошкин

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