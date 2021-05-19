Сыгравшую роль Мальвины актрису похоронят на Пыхтинском кладбище

Муж актрисы Татьяны Проценко Алексей Войтюк рассказал, что похороны пройдут на Пыхтинском кладбище.

Муж актрисы Татьяны Проценко Алексей Войтюк рассказал, что похороны пройдут на Пыхтинском кладбище.

Место для захоронения выбрано неслучайно. Там погребены папа актрисы и ее бабушка.

Татьяна Проценко умерла в 53 года в реанимации московской больницы. На протяжении трех лет она боролась с онкологическим заболеванием. Дату и место прощания назовут позднее.

Проценко была известна по роли Мальвины в киносказке "Приключения Буратино". Ее заметил ассистент режиссера, а позднее познакомил ее с Леонидом Нечаевым, который утвердил ее на роль.